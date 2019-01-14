У Чорткові встановили національний рекорд України по найбільшій кількості Маланок та Василів на одній локації (відео)
У Чорткові встановили національний рекорд України по найбільшій кількості костюмованих Маланок та Василів на одній локації. Рекорд встановлювали в рамках районного фольклорно-мистецького обряду “Маланка ходила – бажала всім злагоди і миру”.
Нагадаємо, у 2018 році в Чорткові встановили Рекорд України у номінації “Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації” у категорії “Людські досягнення”.
У свято св. Апостолів Петра і Павла, в День міста, біля Собору св. Апостолів Петра і Павла зібралося 237 Петрів, Павлів, Павлін, Павлин і Петрунель.