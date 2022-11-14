На Тернопільщині судили пенсіонера, який вкрав 22 качани кукурудзи

У Тернопільській області суд виніс попередження пенсіонеру, який вкрав 22 качани кукурудзи.

Про це йдеться у постанові Бучацького райсуду, повідомляють Тернопільські події.

2 листопада 2022 року об 11 год 30 хв пенсіонер, перебуваючи за адресою: с. Бариш Чортківського району, здійснив дрібне викрадення чужого майна, а саме 22 качанів кукурудзи з поля, спричинивши матеріальні збитки на суму 40 грн 50 коп, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд визнав чоловіка винним, проте виніс лише усне попередження