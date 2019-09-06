У Чорткові заборонили пересувні цирки з тваринами

З метою захисту від загибелі, страждань, неетичного використання на арені цирку, неналежного утримання та транспортування тварин внаслідок жорстокого поводження з ними у пересувних транспортних засобах, депутати Чортківської міської ради заборонили діяльність пересувних цирків, інших мобільних розваг з використанням диких та екзотичних тварин.

Виключенням можуть бути циркові вистави, затверджені Міністерством культури України та ті, які мають підтвердження гастрольних графіків.