У Чорткові заборонили пересувні цирки з тваринами
З метою захисту від загибелі, страждань, неетичного використання на арені цирку, неналежного утримання та транспортування тварин внаслідок жорстокого поводження з ними у пересувних транспортних засобах, депутати Чортківської міської ради заборонили діяльність пересувних цирків, інших мобільних розваг з використанням диких та екзотичних тварин.
Виключенням можуть бути циркові вистави, затверджені Міністерством культури України та ті, які мають підтвердження гастрольних графіків.
Нагадаємо, у грудні 2018 року Кабінет міністрів України підтримав законопроект, який забороняє цирки з тваринами в Україні. На прийняття всіх необхідних заходів циркам виділили 5 років перехідного періоду.
Примітно, що від подібних шапіто вже раніше відмовились у низці міст України. Серед них Київ, Дніпро, Вінниця, Ужгород, Львів, Черкаси та інші. Також варто відзначити, що використання диких тварин у цирках заборонено у таких країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія та Швеція.