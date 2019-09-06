Першокласники школи Тернопільського району приїхали на святкову лінійку на самокатах і велосипедах (Фото)

Цьогоріч у Тернопільському районі шкільний дзвоник пролунав для 2852 учнів (з них 230 — школярі Настасівської громади) і покликав за парти 24-х класів 312 першачків.

День знань розпочався зі святкових лінійок. Священники місцевих церков благословили присутніх. Директори шкіл, сільські та селищні голови, керівництво району і запрошені гості привітали школярів та вчителів, побажавши їм успішного навчального року. Кращим учням були вручені похвальні листи.

Діти підготували невеликі святкові концерти. В Острівській школі захід «Школо, привіт! Ми сумували!» відбувся у форматі квесту. Як завжди, здивували оригінальним підходом організатори дійства у Великобірківській школі-гімназії.

Приїхавши на святкову лінійку на самокатах і велосипедах, першачки Почапинської школи на чолі з першою вчителькою звеселили присутніх запальним танцем. А шкільна родина Великоберезовицької ЗОШ прийняла цьогоріч у свої обійми рекордну кількість першокласників — аж 62!

Як розповів начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, уже другий рік освітяни працюють над реалізацією концепції «Нова українська школа», ключової реформи Міністерства освіти і науки, головною метою якої є створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.

«Щоб навчання для молодших школярів було цікавим, безпечним, забезпечувало всі їх потреби, — каже Василь Зіновійович, — у закладах освіти створено відповідне освітнє середовище, яке відображає філософію концепції Нової української школи та освітньої програми. Крім варіантів класних кімнат, доцільно використані новітні мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи. Також облаштовані окремі приміщення з відкритим освітнім простором, що дає можливість розширити поле діяльності за межі класу: холи, коридори, сходові клітини, зони загального використання з тематикою, цікавою для дітей, що розвиває творче мислення, широкий світогляд та етику; відпочинково-ігрові зони для активного (розмітка «класики», «лабіринт», доріжки для прогулянки, столи для настільного тенісу) та пасивного (використання стін для творчості: рамки для малюнків, дошки для малювання) відпочинку.

Створення у школах сучасного освітнього простору можливе лише завдяки активній зацікавленій співпраці широкого кола спільноти: управлінців і педагогів, учнів та їхніх батьків, громадських активістів; спільної дії педагогіки партнерства, яка є основною умовою становлення НУШ і викладена в концепції Нової української школи.

Організація освітнього простору навчального кабінету потребує широкого використання нових ІК-технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання тощо. Жодна школа Тернопільського району не залишилася поза увагою щодо забезпечення технічними засобами.

Відповідно до Меморандуму між МОН та The LEGO Foundation, усі першокласники України, в тому числі нашого району, безкоштовно отримали набори LEGO, які допомагають впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес.

У цьому навчальному році розшириться мережа закладів освіти, які долучилися до інноваційного проекту «Розумники» (SMART KIDS): комунальний заклад «Великоберезовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області», комунальний заклад «Почапинська загальноосвітня школа I – III ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області» та комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Великобірківська загальноосвітня школа I – IIІ ступенів – гімназія ім. Степана Балея» Тернопільської районної ради Тернопільської області». Учні 1-2 класів матимуть можливість навчатися у сучасних мультимедійних кабінетах, зі спеціальною дошкою, індивідуальними ноутбуками-трансформаторами з вбудованими освітніми програмами.

У 2019/2020 навчальному році для забезпечення функціонування «Нової української школи» було закуплено 302 комплекти сучасних меблів, 24 комплекти дидактичних матеріалів, а також сучасну комп’ютерну техніку (ноутбук, мультифункціональний пристрій 3 в 1). Найближчим часом також очікуємо набори конструкторів LEGO.

Готуючись до зустрічі із першокласниками, вчителі початкових класів району пройшли обов’язковий етап підвищення кваліфікації на сайті студії онлайн-освіти та курсову перепідготовку (три сесії) на базі Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.; брали активну участь у вебінарах сесій онлайн-проекту видавництва «Ранок» — «Інтерактивна школа творчого вчителя» на 2018/19 навчальний рік. Були учасниками III Міжнародного Інтернет-марафону для вчителів початкової школи».