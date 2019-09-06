На Тернопільщині попрощалися з легендарним українським кобзарем

2 вересня в автокатастрофі загинув відомий український бард Василь Жданкін. Він був володарем гран-прі фестивалю «Червона рута» (1989) у місті Чернівцях, де вперше публічно виконав гімн «Ще не вмерла Україна». Співав у хорі Свято-Успенської Почаївської лаври, писав власні пісні, був справжнім патріотом своєї країни та глибоковіруюча людина.

Так 5 вересня у Свято-Миколаївському соборі м. Кременця була відслужена панахида архієрейським чином та звершено чин погребіння. Богослужіння очолили два владики: архієпископ Шумський Іов та єпископ Феодосій. Обоє архієреї були близькими знайомим Василя Жданкіна. Численна кількість духовенства, родичів, колегів-артистів, представників влади та весь небайдужий люд провели в останню путь легендарного генія України.

Під час заупокійної Літургії співав Великий хор Почаївської лаври, а Панахиду напередодні -хор Почаївської духовної семінарії.

Захоронення відбулося у с. Білокриниця, де відомий кобзар провів дитячі роки свого життя. Сестри Кременецького Богоявленського монастиря організували трапезу.

Василь Жданкін – почесний громадянин міста Кременеця. У зв’язку із трагічною загибеллю відомого українського музиканта, 5 вересня 2019 року було оголошено Днем жалоби.

ternopil.church.ua