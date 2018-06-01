У козівських танцюристів – гран-прі від Амадора Лопеса!

27 травня у Вінниці відбувся ІІ всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Тобі, Україно». Тут побували вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» із смт. Козова (керівник – Галина Данилів-Стадник)..

27 травня у Вінниці відбувся ІІ всеукраїнський конкурс-фестиваль мистецтв «Тобі, Україно». Тут побували вихованці зразкового танцювального колективу «Росинка» із смт. Козова (керівник – Галина Данилів-Стадник).

Як розповіла мама однієї з вихованок «Росинки» Людмила Кутнів, загалом у конкурсі взяли участь понад 500 учасників, котрі змагались у номінаціях вокал, хореографія, інструментальне та циркове мистецтво. “Росинку” представила молодша вікова категорія. Козівчани виконували дві хореографічні постановки і, як завжди, показали високий результат. За хореографічні постановки «По дорозі жук» та «Щасливе дитинство» танцівники з “Росинки” від зіркового журі у складі відомого хореографа, шоумена, співака Амадора Лопеса та соліста гурту “Rumbero” Олега Серафина нагороджені кубками та дипломами лауреата гран-прі.

Батьки учасників колективу вдячні художньому керівнику Галині Йосипівні Данилів-Стадник та акомпаніатору Михайлові Шанайді за їх клопітку працю, терпіння і наполегливість. Зичимо їм нових творчих звершень.

Окремі слова вдячності – батькам колективу та голові Козівської РДА Василю Вітровому за розуміння, фінансову допомогу і сприяння розквіту творчості дитячого ансамблю. Бажаємо юним танцюристам успіхів, натхнення та тріумфальних здобутків!