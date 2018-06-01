До уваги тернополян: Медичний огляд учнів проводиться у присутності батьків
- Медичний огляд учнів навчальних закладів, що обслуговуються дільничними лікарями-педіатрами, проводиться у присутності батьків (або осіб які їх заміняють) у лікаря–педіатра дільничного КНП «ТМДКЛ» (поліклінічний відділ ) 1 раз в рік
- Під час проведення обов’язкових медичних оглядів дільничні лікарі -педіатри оглядають учнів та проводять обстеження (за наявності показань) та роблять висновки про стан здоров’я.
- Рішення про необхідність надання учням шкіл: підготовчої,спеціальної групи з фізкультури, а також звільнення від занять з фізкультури, терміном більше ніж 3 тижні, проводиться комісією ЛКК КНП «ТМДКЛ» за направленням дільничного лікаря-педіатра за підписом завідувача педіатричним відділенням після амбулаторного, стаціонарного лікування, та лікування у відділі реабілітації .
- Засідання ЛКК проводиться у вівторок та п’ятницю з 10.00 до 12.00. починаючи з 01.06.2018 року