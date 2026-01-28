На Тернопільщині судитимуть двох військовослужбовців, які торгували «непридатністю»

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця одного з районних ТЦК та СП і його спільника – солдата військової частини.

За даними слідства, обвинувачені запропонували за грошову винагороду забезпечити ухилення військовозобов’язаного від мобілізації шляхом оформлення фіктивних медичних документів. Вони зобов’язалися організувати «виготовлення» довідки зі сфабрикованим діагнозом, на підставі якого особу мали визнати непридатною до проходження військової служби.

Вартість таких «послуг» вони оцінили у 20 тисяч доларів США. Правоохоронці задокументували факт отримання ними 10 тисяч доларів авансу.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та військової контррозвідки СБУ.

Довідка: санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.