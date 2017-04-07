У Козові спортивний майданчик відкрили за участю Геннадія Зубка

Сьогодні, 7 квітня, на Тернопільщині із робочим візитом перебував Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Він оглянув об’єкти інфраструктури в Козівському районі. Взяв участь в урочистому відкритті спортивного майданчика зі штучним покриттям у Козові.

«Дуже приємно, що Тернопільщина сьогодні є лідером щодо створення об’єднаних територіальних громад. Це дійсно європейська модель управління, яка впроваджується у Тернопільській області. Дуже приємно, що тут громада веде перемовини щодо об’єднання. Дуже важливо те, що за нами є майданчик, який відкривається за кошти, які надійшли від Фонду соціально-економічного розвитку. Дуже приємно, що відкривається басейн за кошти, які надійшли за кошти з Державного фонду регіонального розвитку», – зазначив Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

Розміри футбольного майданчика становлять 22 метри ширини і 45 метрів довжини. Він повністю адаптований під стандарти гри у міні-футбол. На встановлення спортивного майданчика було виділено 698 тисяч грн у 2016 році з Фонду соціально-економічного розвитку за поданням народного депутата України Тараса Юрика. За кошти, які виділив Кабмін, біля майданчика встановили також комплекс тренажерів.

«Я переконаний, що відкриття цього спортивного майданчика дасть великий поштовх до того, що ми будемо виховувати здорове покоління. Мене тішить, що на сьогоднішній день ми можемо говорити про системні події подібного характеру. Думаю, що сьогодні кожен житель міста Козова може для себе чітко розуміти, що влада не приходить до вас, щоб говорити, що ми плануємо робити у найближчих 5 років. Ми сьогодні приходимо до вас для того, щоб прозвітувати про те, що вдалось зробити», – зазначив народний депутат України Тарас Юрик. – «Наша країна, яка перебуває в стані війни, вперше отримала можливість розвивати регіони, села, селища, містечка. Держава вперше почала вкладати кошти в інфраструктуру наших територій. Ці кроки мають вселяти надію, що Україна рухається у правильному напрямку. Тернопільська область вперше за 25 років увійшла в лідери певних державотворчих процесів. Сьогодні в нашій області найбільша кількість об’єднаних територіальних громад в Україні і успіх проведення реформ з децентралізації вимірюємо не тільки кількісними показниками утворення ОТГ, а й якістю роботи цих громад».

«Об’єднуйтесь і у вас будуть свої кошти, щоб не очікувати від держави додаткових ресурсів. Я подивися сьогодні, скільки коштів надійшло за перший квартал від об’єднаних територіальних громад. Якщо за минулий перший квартал було 79 мільйонів, то в цьому році за перший квартал в ОТГ вже 120 мільйонів», – заявив Геннадій Зубко.