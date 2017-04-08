Вище керівництво партії ВО “Свобода” вирішило позбутися трьох незручних депутатів у Тернопільській міській раді

Сьогодні депутатів Тернопільської міської ради Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського виключено з партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

Про це на прес-конференції повідомив екс-спікер Верховної Ради, заступник голови партії Руслан Кошулинський.

Причини, котрі були озвучені: порушення партійної дисципліни, голосування не в інтересах партії, наші публічні виступи. Мовляв, це зроблено після моніторингу роботи депутатів-свободівців керівництвом партії.

“Усі, більш як 6 років роботи депутатом, працював однаково – на віддачу, в інтересах громади, котра мене обрала, та для позитиву партії “Свобода”, від якої я обирався,— прокоментував своє виключення Іван Сороколіт. — Час усе розставить на свої місця”. У соціальних мережах уже почала формуватися армія підтримки “екс-свободівців” з числа громадських активістів, депутатів Тернопільської міської ради, юристів, журналістів. Відповідні дописи можна переглянути у Facebook під хештегом #будь_як_Іван.









“У Тернополі партійне керівництво “Свободи” вирішило позбутися трьох незручних депутатів – І. Сороколіта, І. Турського та Р. Навроцького, — написала у соцмережах журналістка Наталка Колтун. — Ну, не в ногу хлопці йшли… Не голосували за Генплан, думку свою мали… Виявляється, у цій партії так не можна))

Хлопці, а вас щиро вітаю! У вас сьогодні День визволення!”.