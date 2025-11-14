У Кровинці триває укріплення схилу: бетонне огородження зменшує наслідки ДТП

У Кровинці укріплюють дорогу для запобігання зсувам та підвищення безпеки руху

У селі Кровинка Тернопільського району активно тривають аварійно-відновлювальні роботи на одній із ділянок автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Під час планового обстеження було виявлено розмив земляного полотна, що загрожував подальшим руйнуванням дороги.

Для запобігання зсувам та стабілізації ділянки розпочато будівництво підпірної стінки. Роботи вимагають високої точності, інженерних розрахунків та дотримання технології для забезпечення стійкості та довговічності конструкції. У рамках робіт вже влаштовано міцну основу для стінки, встановлено арматурний каркас, залито бетон і облаштовано дренажну систему, що зміцнює схил і мінімізує ризик подальших зсувів.

Окрім цього, замінено старе металеве бар’єрне огородження на бетонне парапетне огородження типу «Нью Джерсі», яке покращує безпеку на цій ділянці. Ця ділянка була відома високим рівнем ДТП, що часто траплялися через круті повороти та спуски. Нове бетонне огородження значно знижує наслідки аварій та ризик перевертання транспортних засобів.

Роботи на даній ділянці тривають з високою інтенсивністю, щоб забезпечити безпечний та надійний проїзд для водіїв.