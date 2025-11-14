Тернопільщина втратила Героя: загинув командир гранатомета Василь Делікатний

Сьогодні Теребовлянська міська рада отримала трагічну звістку, яку важко прийняти. На війні загинув земляк, командир станкового гранатомета, головний сержант Василь Миколайович Делікатний, 18 лютого 1972 року народження.

Василь Делікатний віддав своє життя за Україну 12 листопада 2025 року біля села Горіхове Покровського району Донецької області, де він брав участь у захисті населеного пункту від агресора. Він служив у лавах Збройних Сил України з 10 березня 2021 року.

Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця. Ми схиляємо голови перед мужністю, відвагою та самопожертвою Василя Делікатного. Його подвиг назавжди залишиться у серцях теребовлянців.

Жодні слова не можуть зменшити біль втрати, але ми хочемо, щоб родина знала: громада поруч і готова підтримати в ці важкі дні. Пам’ять про героя житиме в наших серцях назавжди.

Вічна пам’ять герою! 🕯️🙏 Герої не вмирають! 💙💛