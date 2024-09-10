У Теребовлі 12 вересня відкриють рух тимчасовою переправою поруч з мостом

Укладають нове асфальтобетонне покриття від реконструйованого мосту через річку Гнізна до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

12 вересня, щойно нижні шари покриття буде влаштовано, – відкриють рух тимчасовою переправою поруч з мостом. Нагадаємо, що вона призначена для легкового транспорту, вантажівки і далі повинні рухатися в об’їзд через Бучач та Чортків.