03:01 | 11.09.2024
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У Теребовлі 12 вересня відкриють рух тимчасовою переправою поруч з мостом

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Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області  асфальтує підходи до мосту в Теребовлі.

Укладають нове асфальтобетонне покриття від реконструйованого мосту через річку Гнізна до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.

12 вересня, щойно нижні шари покриття буде влаштовано, – відкриють рух тимчасовою переправою поруч з мостом. Нагадаємо, що вона призначена для легкового транспорту, вантажівки і далі повинні рухатися в об’їзд через Бучач та Чортків.

Підкреслимо, що реконструкція мосту через річку Гнізна на 354 кілометрі траси М-19 фінансується Європейським інвестиційним банком. Реконструкція включає повне оновлення і самої споруди, і підходів до неї. Це перше реальне будівництво штучної споруди на державних дорогах Тернопільщини з 2008 року.

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