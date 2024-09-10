У Теребовлі 12 вересня відкриють рух тимчасовою переправою поруч з мостом
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області асфальтує підходи до мосту в Теребовлі.
Укладають нове асфальтобетонне покриття від реконструйованого мосту через річку Гнізна до перехрестя трас М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів.
Підкреслимо, що реконструкція мосту через річку Гнізна на 354 кілометрі траси М-19 фінансується Європейським інвестиційним банком. Реконструкція включає повне оновлення і самої споруди, і підходів до неї. Це перше реальне будівництво штучної споруди на державних дорогах Тернопільщини з 2008 року.