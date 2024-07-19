13:44 | 19.07.2024
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У Теребовлі діє безкоштовна стоматологічна допомога для захисників

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‼️Комунальне некомерційне підприємство Тернопільської районної ради «Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка» надає безкоштовно послуги лікування та планову стоматологічну допомогу для підготовки до зубопротезування пільгових категорій військовослужбовців:
✅які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання;
✅учасників бойових дій, які брали участь в АТО /ООС або в період відсічі і стримування збройної агресії рф;
✅осіб з інвалідністю, одержаною під час захисту батьківщини у війні проти рф в рамках укладеного договору з НЦЗУ.

☝Всі послуги надаються в медзакладі в м.Теребовля.

❗️Відповідним категоріям потрібно звернутися до Теребовлянської стоматполіклініки з необхідним пакетом документів:
✔️паспорт,
✔️облікова картка платників податків,
✔️посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та / або військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу).

✍️Заповнити заяву.

🔰Пацієнту безплатно гарантовані такі послуги:
🔘безплатна стоматологічна допомога,
🔘забезпечення знеболення,
🔘первинний огляд та діагностика,
🔘встановлення зубних протезів та незнімното протезування металокерамікою та багато ін.

☎️Телефон для довідок: 0977558447 (Роман Мороз), 0966827510 (Наталія Козак).

❗️Стоматполіклініка працює за адресою: вул. Князя Василька, 81, м.Теребовля, Тернопільська обл.

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