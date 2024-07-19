У Теребовлі діє безкоштовна стоматологічна допомога для захисників

‼️Комунальне некомерційне підприємство Тернопільської районної ради «Теребовлянська районна стоматологічна поліклініка» надає безкоштовно послуги лікування та планову стоматологічну допомогу для підготовки до зубопротезування пільгових категорій військовослужбовців:

✅які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання;

✅учасників бойових дій, які брали участь в АТО /ООС або в період відсічі і стримування збройної агресії рф;

✅осіб з інвалідністю, одержаною під час захисту батьківщини у війні проти рф в рамках укладеного договору з НЦЗУ.

☝Всі послуги надаються в медзакладі в м.Теребовля.

❗️Відповідним категоріям потрібно звернутися до Теребовлянської стоматполіклініки з необхідним пакетом документів:

✔️паспорт,

✔️облікова картка платників податків,

✔️посвідчення (учасника бойових дій / особи з інвалідністю внаслідок війни / посвідчення учасника війни та / або військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу).

✍️Заповнити заяву.

🔰Пацієнту безплатно гарантовані такі послуги:

🔘безплатна стоматологічна допомога,

🔘забезпечення знеболення,

🔘первинний огляд та діагностика,

🔘встановлення зубних протезів та незнімното протезування металокерамікою та багато ін.

☎️Телефон для довідок: 0977558447 (Роман Мороз), 0966827510 (Наталія Козак).

❗️Стоматполіклініка працює за адресою: вул. Князя Василька, 81, м.Теребовля, Тернопільська обл.