5 млн комуналка, а умови погані: Омбудсман розповів про гуртожиток для переселенців на Тернопільщині

Ситуацію із місцями тимчасового проживання переселенців на Тернопільщині 18 липня прокоментував новопризначений представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Олександр Криницький, пише 20 хвилин.

Нагадаємо, навесні 2023 року Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв про те, що, зокрема, на Кременеччині виявили незадовільні умови проживання вимушено переміщених осіб.

— У нас працював координатор, який займався ВПО. Відповідно у нас за планом заходів, які контролює центральний офіс, відбувався моніторинг усіх місць, де перебувають внутрішньо переміщені особи. По одному закладу в нас були порушення. На зауваження, як я маю інформацію, було відреаговано. Ті невеликі порушення, які були, станом на сьогодні усунуті повністю, — пояснив Олександр Криницький.

Загалом на Тернопільщині є 111 місць тимчасового проживання переселенців, пояснив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Після перевірки 46 з них відремонтували за рахунок міжнародних партнерів. Там у будь-який момент можуть приймати громадян України, запевнив Омбудсман.

— Щодо цього одного випадку. Це одне місце комплексного проживання, де, за нашими даними, були і на сьогодні є старі вікна, стара будівля, температурний режим взимку не дотримувався, додатково опалювали електричними приладами, не витримувала постійно проводка. Там проживали сто людей. Ми звернулись офіційно до ОВА і звернулись до Міністерства освіти і науки України. Ми отримали відповідь, що є проблема з оплатою комунальних послуг. Бо юридично за це повинно заплатити Міністерство. Там нарахували під 5 мільйонів гривень, сплатили лише трошки менше 500 тисяч гривень, решту ніхто не знає, з якого бюджету заплатити. І це при тому, що все рівно ВПО проживали у поганих умовах. Тому наша рекомендація була: у вас ж є МТП відремонтовані, ви можете швидко забрати звідти людей і перемістити їх в більш адекватні умови. Саме це було виконано, — пояснив Дмитро Лубінець.

Щоправда, питання сплати боргу за спожиті комунальні послуги досі не вирішене, додав Омбудсман.