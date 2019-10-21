У Теребовлянському районі знайшли тіло жінки, яку шукали 10 днів

У Теребовлянському районі місцеві жителі виявили у річці Серет тіло жінки.

20 жовтня у річці Серет біля села Буданів Теребовлянського району місцеві жителі виявили тіло жінки, яка зникла ще 10 жовтня, – повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місце події був направлений черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Працівники ДСНС здійснили евакуацію тіла з водойми та передали працівникам поліції.

Нагадаємо, 10 жовтня близько 17:00 в с. Буданів Теребовлянського району слабо зряча місцева жителька, громадянка 1933 року народження, вийшла з дому та не повернулася. На березі р. Серет виявлено її особисті речі. Бабцю шукали півсотні рятувальників.