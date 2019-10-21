На Тернопільщині дитина ледь не загинула в трансформаторній будці

Небезпечний випадок стався 20 жовтня в с. Ілавче Теребовлянського району. Близько 18.00 годин, граючись на території дитячого садочка, в трансформаторну будку проник місцевий 12-річний хлопчик.

Внаслідок таких необережних дій дитина отримала електротравму, опіки тіла та головиі ІІ ступеня. Спершу потерпілий був доставлений в Теребовлянську районну лікарню, а згодом його перевезли до травматологічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні.