10:10 | 21.10.2019
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На Тернопільщині дитина ледь не загинула в трансформаторній будці

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трансформаторна будка, небезпека

Небезпечний випадок стався 20 жовтня в с. Ілавче Теребовлянського району. Близько 18.00 годин, граючись на території дитячого садочка, в трансформаторну будку проник місцевий 12-річний хлопчик.

Внаслідок таких необережних дій дитина отримала електротравму, опіки тіла та головиі ІІ ступеня. Спершу потерпілий був доставлений в Теребовлянську районну лікарню, а згодом його перевезли до травматологічного відділення Тернопільської обласної дитячої лікарні.

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