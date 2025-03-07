У Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6

06 березня 2025 року о 18:27 у Тернопільській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

За офіційними даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився за координатами 49,56 пн.ш. 25,92 сх.д. Розрахункова інтенсивність у джерелі становила 2 бали.

Фахівці зазначають, що землетруси такої сили зазвичай реєструються лише сейсмічними приладами. Вони можуть відчуватися лише окремими людьми, переважно тими, хто перебуває у стані спокою на верхніх поверхах багатоповерхових будівель.

За попередньою інформацією, жодних пошкоджень інфраструктури чи звернень від громадян щодо наслідків підземних поштовхів не зафіксовано.