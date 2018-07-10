У Тернопільській області заплановано звести 7 гуртожитків нового зразка для військових

В Україні триває будівництво житла для військових – найбільш масштабне за всю історію Збройних сил. У Тернопільській області також заплановано звести 7 гуртожитків нового зразка, де проживатимуть 875 військовослужбовців.

Завдяки державній політиці окрім будівництва нового житла на Тернопільщині триває й відновлення військових частин. Це одне з пріоритетних завдань в області, адже відроджені Збройні Сили України – гарантія міцності та обороноздатності держави.

Загалом заплановано будівництво 184 гуртожитків нового зразка для 23 тисяч військових в Україні. Уже зараз триває зведення 155 будівель у 21 області.