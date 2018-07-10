Тернополянка Христина Куліковська представлятиме нашу область на «СтудМіс України-2018»

Студентка 2 курсу стоматологічного факультету ТДМУ Христина Куліковська перемогла в конкурсі «СтудМіс Тернопільщини-2018» і невдовзі представлятиме нашу область на Всеукраїнському конкурсі «СтудМіс України-2018», що відбудеться в Києві. Про те, як вдавалося поєднувати навчання й підготовку до масштабного заходу, про складові успіху, здобутий досвід і плани на майбутнє Христина розповіла кореспондентові «Медичної академії».

– Христино, ви здобули титул «СтудМіс Тернопільщини-2018», а також перемогли в номінації «СтудМіс глядацьких симпатій». Зала дружно вболівала за вас і під час попереднього конкурсу «СтудМіс ТДМУ-2018». Нагадаймо його результати.

– В університетському конкурсі «СтудМіс ТДМУ-2018» я отримала звання першої віце-міс та «СтудМіс глядацьких симпатій».

– Раніше ви брали участь у таких змаганнях?

– Ні. Торік з цікавістю спостерігала за конкурсом «СтудМіс ТДМУ» з глядацької зали, а тепер наважилася стати його учасником.

– Та, попри відсутність досвіду, на сцені ви трималися впевнено.

– Я вісім років займалася бальними танцями, тому не маю страху перед сценою. А ще додала сміливості підтримка однокурсників та одногрупників, батьків, які вірили в мою перемогу.

– У конкурсі «СтудМіс ТДМУ-2018» вам для перемоги не вистачило…

– … одного бала. Звичайно, засмутилася й навіть подумала, що в «СтудМіс Тернопільщини-2018» участі не братиму. Але рідні та друзі переконали, що відмовлятися не варто, що кожен конкурс – це прекрасна можливість продемонструвати свої таланти та відкрити для себе нові можливості. І я вирішила не втрачати нагоду позмагатися за головний приз – корону. Може, гадала, й не здобуду її, але новий досвід, нові незабутні враження, безперечно, отримаю. Час підтвердив, що це було правильне рішення. Тож моя порада всім, хто вагається: коли є шанс досягти більшого – його треба використовувати, йти вперед, не здаватися, вірити в себе.

– Скільки претенденток змагалися за титул «СтудМіс Тернопільщини-2018»?

– 14 претенденток. Тематикою конкурсу стали Олімпійські ігри, тож конкурсантки виходили на сцену-подіум, зокрема, в образі богинь з грецької міфології. Також було дефіле у вишитих сукнях, у вечірніх. Щоб гарно виглядати, продумала кожну деталь. Біжутерія, зачіска, макіяж, взуття – все мало відповідати образу. Організатори також підготували інтелектуальний конкурс: дівчата відповідали на цікаві та актуальні запитання.

– Яке з них дісталося вам?

– Мене запитали, як борюся з лінню й я відповіла, що лінь періодично відвідує кожного, але є слово «треба», яке завжди допомагає її побороти.

– Підготовка до конкурсу потребувала часу.

– Так. І це було найскладніше – поєднувати навчання в медуніверситеті з репетиціями, тому так важливо було правильно зорганізувати свій час, щоб усе встигнути. Зранку йшла на заняття до університету, звідти – на репетицію до хореографа чи в тренажерну залу, потім – підготовка до завтрашніх занять. Графік був дуже напружений. Але мені це подобалося. Кожну репетицію сприймала як маленьке свято.

– Ви були налаштовані на перемогу?

– На конкурсі кожна з дівчат хотіла перемогти й отримати корону. Я не виняток. Тому готувалася до конкурсу дуже ретельно. І все-таки перемога стала для мене несподіванкою.

– Які емоції відчували, коли журі оголосило результат?

– Радість, вдячність за підтримку.

– Хто першим привітав вас з перемогою?

– Одногрупники, батьки, молодша сестра. Вони були в залі, вболі-вали за мене й це додавало снаги та впевненості.

– Давайте поговоримо не лише про конкурс. Розкажіть, будь ласка, про себе докладніше. Чим подобається вам ваша майбутня професія? Які ще захоплення маєте?

– Я тернополянка. Що стану стоматологом вирішила в цілком свідомому віці, бо коли була мала – до зубних лікарів ставилася з пересторогою й не уявляла себе в цій професії. Зацікавилася нею завдяки татовому брату, який працює стоматологом. З його розповідей більше довідалася про цю важливу галузь медицини. В шкільні роки займалася спортивно-бальними танцями в танцювальному клубі «Арс». Улюблений стиль – латино. Улюблений танець – самба. Це завжди феєрія емоцій, позитиву, натхнення. Зрозуміло, що під час семестру вільного часу у студента-медика небагато, тому танці залишилися приємним і корисним захопленням, яке не заважає навчанню.

– Але зараз вільного часу побільшало. Які плани на літо?

– Не сподівалася, що виграю конкурс «СтудМіс Тернопільщини», тому попередні плани довелося переглядати. Нині в пріоритеті – підготовка до Всеукраїнського конкурсу «СтудМіс України-2018». Прагну гідно представити на ньому Тернопільщину й наш університет. Збираюся також відвідати масштабний київський фестиваль Atlas Weekend і здійснити подорож до Будапешта та Стокгольма. Поїздка до Будапешта – приз, який я отримала на конкурсі «СтудМіс ТДМУ». А до столиці Швеції поїду як переможець конкурсу «СтудМіс Тернополя». Дуже цікаво буде побачити обидва міста.

Лідія ХМІЛЯР,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)