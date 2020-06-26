У Тернополі змінено режим роботи міграційної служби

На період дії карантину змінено режим роботи апарату УДМС в Тернопільській області.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 на період дії адаптивного карантину, внесено зміни у графік роботи апарату Управління ДМС в Тернопільській області.

З 25 червня 2020 року на період дії карантину апарат Управління працюватиме:

🔶з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00 години

🔶у п’ятницю з 8.00 до 15.45 години

🔶перерва на обід з 12.00 до 12.45 години

📌Режим роботи територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області залишається без змін.