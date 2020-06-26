Тернопільська міська комунальна лікарня отримала статус госпіталю для надання допомоги хворим на коронавірус

Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала статус госпіталю для надання допомоги, хворим на коронавірусну інфекцію.

Крім того, штаб з ліквідації наслідків COVID-19 погодив перелік закладів охорони здоров’я першої та другої хвилі, які визначені для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

📌До першої хвилі належать 25 медустанов, які вже надають допомогу хворим з COVID-19.

📌До закладів другої хвилі – Зборівська, Підгаєцька, Теребовлянська, Тернопільська центральні районні лікарні та міська комунальна лікарня № 3.