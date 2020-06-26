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Тернопільська міська комунальна лікарня отримала статус госпіталю для надання допомоги хворим на коронавірус

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Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримала статус госпіталю для надання допомоги, хворим на коронавірусну інфекцію.

Крім того, штаб з ліквідації наслідків COVID-19 погодив перелік закладів охорони здоров’я першої та другої хвилі, які визначені для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

📌До першої хвилі належать 25 медустанов, які вже надають допомогу хворим з COVID-19.

📌До закладів другої хвилі – Зборівська, Підгаєцька, Теребовлянська, Тернопільська центральні районні лікарні та міська комунальна лікарня № 3.

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