З’явилась пісня про Файне місто Тернопіль та не файного президента (відео)
Тільки нещодавно у Тернополі побував Президент України Володимир Зеленський, а про його приїзд вже співають пісень.
Так, у мережі youtube, користувач Кіль записав кавер на відому пісню “Файне місто Тернопіль”.
Мені кричала там “ганьба, і я і геть розхвилював,
Твердою взяв рукою підгузник поміняв.
То ж не званні люди, то є не мій люмпен.
О, Лєна, Лєна, краще б грав я в КВН.
Ти, слишиш, Вася, я не забуду собі то.
В житті ніколи більше я у той Тернопіль вже не поїду
Я не поїду в Тернопіль….
В житті ніколи більше не поїду у ваше місто Тернопіль.