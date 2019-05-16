У Зарваниці розпочався Всеукраїнський турнір юних філософів та релігієзнаців

13 травня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулося урочисте відкриття фінального етапу V Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців. Цьогоріч, як і п’ять років тому, змагання проходять на базі колегіуму для дівчат «Знамення». Цього дня, аби продемонструвати свої здібності, вміння та позмагатися за першість у турнірі, до Зарваниці прибуло 15 команд-учасників з різних куточків України: Києва, Харкова, Полтави, Черкас, Одеси, Сум, Волинської, Житомирської, Донецької, Івано-Франківської, Рівненської областей. Тернопільщину представляє команда колегіуму для дівчат «Знамення», – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

Розпочалася зустріч привітальними словами. Спочатку до учасників турніру звернувся єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). Також присутніх вітали організатори заходу: головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України п. Раїса Євтушенко, заступник начальника управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації п. Ганна Зварич, представник Тернопільської обласної ради п. Ірина Шумада, директор Тернопільського інституту післядипломної освіти п. Олександр Петровський.

Заступник голови громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН п. Юрій Решетніков зачитав вітальну листівку від депутатської фракції «За духовність, моральність та здоров’я України».

Завершилося відкриття великоднім святом – гаївками, які для учасників підготували учнівські колективи опорних навчальних закладів Тернопільщини. Юні філософи та релігієзнавці мали чудову нагоду познайомитися з традиціями нашого краю.

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