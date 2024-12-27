За рік поліцейські Тернопільщини виявили 172 злочини, пов’язаних з незаконним обігом зброї та боєприпасів

Заходи з протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових речовин – один із найважливіших напрямків роботи поліції Тернопільщини. Від початку року працівники кримінальної поліції області вилучили 99 одиниць вогнепальної зброї та затримали 42 осіб, підозрюваних у незаконному поводженні зі зброєю.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Михайла Шмиглика, від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України зросла кількість зброї військового зразка, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин, завезених із зони проведення бойових дій. Саме для цього поліцейські проводять превентивні заходи та вилучають з незаконного обігу зброю, аби не допустити її використання проти мирного населення та в злочинних цілях.

Серед вилученого 19 автоматичної, 39 нарізної й 33 одиниці переробленої на вогнепальну зброї, 136 гранат та 5 гранатометів.

У ході проведених оперативних заходів у жителів Тернопільщини працівники кримінальної поліції за 2024 рік вилучили майже 5 кілограмів тротилу, понад 34 кілограмів пороху та 22434 набоїв різного калібру.

Нагадаємо, що у вересні оперативники карного розшуку та слідчі Тернопільського райуправління поліції ліквідували канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. Незаконний бізнес організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю із зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання – у приватному будинку.

Оперативники вилучили два автомати АК-74, постріл до протитанкового гранатомета РПГ-7, мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини, димові шашки та майже 4 тисячі набоїв різного калібру.

Усю вилучену з незаконного обігу автоматичну зброю, придатну до використання, а також гранати та боєприпаси передадуть у зону бойових дій бійцям об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Працівники поліції нагадують, що 25 листопада 2024 року набув чинності закон про декларування вогнепальної зброї. Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, включаючи бойові пістолети, автомати та боєприпаси до них.

Декларування, добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухових речовин звільняє людину від кримінальної відповідальності. В іншому випадку громадянам загрожує кримінальна відповідальність, яка передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 3 до 7 років.

Людина, яка має вогнепальну зброю або знайшла її й бажає залишити у себе на законних підставах, повинна, в першу чергу, зателефонувати на спецлінію “102” та звернутися у будь-який відділ поліції.