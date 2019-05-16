На Тернопільщині методом гідропоніки вирощують мікрогрін та їстівні квіти

Молоде подружжя агрономів — Яна та Семен Гариги — перші та досі єдині на Тернопільщині вирощують за методом гідропоніки зелень, мікрогрін та їстівні квіти. Від посіву насіння до отримання готової продукції в середньому минає 50 днів. Про це повідомляє Nday.te.ua.

У теплиці вирощують шість видів салату: фрізе, маш-салат, зелену і червону саланову, мангольд, кейл, руколу.

«У спеціальні палети засипаємо чистий пропарений торф, густо сіємо насіння, поливаємо його водою і накриваємо пінопластом або плівкою. Коли рослини підростають, пересаджуємо їх в інші — з більшим розміром комірок. Далі саджаємо у спеціальні контейнери, які вставляємо в отвори, зроблені у блоках пінопласту. Таким чином рослини плавають на поверхні ємкостей з поживним розчином та їхнє коріння безпосередньо занурене в нього», — розповіла Яна Гарига.

Також тут вирощують м’яту, зелений, червоний та лимонний базилік, чебрець, розмарин і майоран. З минулого року в теплиці почали вирощувати мікрогрін.

«Минулого року все більшої популярності набув мікрогрін. Тернопільським закладам доводилося замовляти мікрозелень у сусідніх областях. Тому ми вирішили спробувати вирощувати цей продукт. Спершу посіяли найрізноманітніші культури, а вже потім відібрали ті, на які є попит. Горошок, соняшник, крес-салат, амарант замовляють найбільше», — ділиться жінка.

За словами її чоловіка, мікрозелень можна успішно вирощувати і в домашніх умовах. Головне, щоб в оселі була температура 20-25°С. Замість ґрунту підійде кокосовий субстрат, мінеральна вата або ж звичайнісінька марля, яку постійно потрібно зволожувати.

Також у теплиці вирощують їстівні квіти — настурцію, квіти кабачка, богаро (огіркову траву). Щоправда, вони дозрівають довше, ніж мікрогрін — близько двох місяців. За день з одного стебла можна зібрати 3-4 квітки. Молоде подружжя агрономів мріє виростити лавандове поле. Цього сезону вже посадили 100 кущів цієї рослини.

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