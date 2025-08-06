Пастор з Тернополя став власником будинку вартістю мільйон доларів біля Львова . Повідомила про це в соціальній мережі відома львівська журналістка Олександра Губицька.

Не знаю, навіщо вам ця інформація, але живіть з нею. Біля Львова довго продавався один цікавий будинок. Найбільше вражав навіть не його вигляд, а ціна – десь в районі мільйона доларів. І от недавно в нього з’явився новий власник – за договором дарування (таки не продали). Я з цікавості пішла подивитись, на кого записана тепер земля під ним, і цієї людиною виявився пастор з Тернополя, який збирає пожертви на свою картку https://christ.org.ua/pozhertvuvaty/ – пише журналістка в повідомленні.

Ще у лютому 2024 року писав 24 канал, що в селищі Брюховичі продається розкішний триповерховий будинок біля соснового лісу. Його вартість становила аж 1,1 мільйона доларів. Загальна площа елітного будинку становить 600 квадратних метрів, а житлова – 239 квадратів. Особняк продають разом із земельною ділянкою 30 соток. Як зазначили, будинок збудовано за авторським проектом з матеріалів найвищої якості.

“По периметру будинку та території містечка встановлено відеонагляд. В будинку система охорони, домофон, розведено колонки по всій площі. Покриття підлоги з червоного дерева африканської породи “Мербау”… З вітальні – вихід на простору терасу з шикарною панорамою на сосни. Будинок є повністю автономним, оскільки, окрім центрального водопостачання є власна свердловина 85м глибини з Артезіанською водою, генератор, двохконтурний газовий котел та діючий камін. Підігрів підлоги. Велика потужність світла. Просторий гараж 75 м2 на три авто з підігрівом підлоги та стін. Є шахта для ліфта. Всі меблі та техніка в будинку залишаються. Територія подвіря містить будинок для охорони, накриття для автомобіля та велика тераса з зоною для відпочинку, BBQ та кухні з підведеними усіма необхідними комунікаціями для комфортного відпочинку. Вулиця тиха з гарними сусідами”.

Терправда