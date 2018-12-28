Урочисте відкриття місцевої пожежної команди у селі Мильне (відео)

27 листопада у селі Мильне Зборівського району розпочала чергування новостворена місцева пожежна команда. На урочисте відкриття завітало чимало гостей: представники райдержадміністрації, сільської ради, а також Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Із початком нелегкої та вкрай потрібної громаді роботи привітав працівників рятувальників очільник пожежно-рятувальної служби області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей, побажавши згуртованості і успіхів у професійній діяльності, «сухих рукавів» і, головне, після виконання завдань за призначенням, завжди живими та неушкодженими повертатися до рідних домівок.

До слова, працівники даної пожежної команди обслуговуватимуть два населених пункти: село Мильне та Бліх, а це майже 1200 жителів. Це уже 4 МПК у Зборівському районі та 38 у Тернопільській області.

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