«Подарунок» від тернопільської влади: у сквері на вулиці Миру розпочалося скандальне будівництво

Уже тривалий час активна громадськість міста бореться за збереження зеленої зони у сквері на вулиці Миру. Однак місцева влада хоче бачити в цьому місці багатоповерхівку і робить усе, щоби заради бізнес-проекту окремо взятих осіб у тернополян забрали дерева та кущі.

Нагадаємо, 8 серпня ц. р. на сесії ТМР було затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення площею 0,39 га для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою вул. Миру, 4в, ТОВ «Акваріум-1». Тоді деякими депутатами було запропоновано провести громадські слухання, запросити мешканців навколишніх будинків, послухати їхню думку та цивілізовано прийняти спільне рішення. Однак, як завжди буває у таких ситуаціях, де «гроші добре тиснуть на кишеню», міський голова таку пропозицію до уваги не взяв.

Як висновок, 12 депутатів-«свободівців», сім депутатів від ББП, два – від «Народного контролю», один – від «Батьківщини» та один депутат, якого виключили з лав партії, однак він входить до однойменної фракції «Батьківщина», віддали свої голоси «за». Загалом 23 із 37 зареєстрованих депутатів проголосували «за» чергову забудову зеленої зони у місті.

Проблемною ця ділянка стала ще на початку 2012 року, під час першої каденції Сергія Надала, коли Тернопільська міська рада віддала в оренду ТОВ «Акваріум-1» 39 сотих землі на вулиці Миру. Товариство отримало в тому ж році містобудівні умови та обмеження. Ця площа включала у себе 24 сотих автостоянки та 15 сотих скверу. Документи лежали у шухляді, будівництва не розпочинали, тому ніхто навіть і гадки не мав, яку свиню планують підсунути мешканцям.

У тому ж таки році починається реконструкція скверу на Миру і вона тривала упродовж двох років. Після її завершення виявляється, що значну ділянку не реконструювали, а саме ту частину, яка благополучно ввійшла в склад земель, які орендує ТОВ. Згодом з’ясувалося, що будівництво, яке планувалося, пов’язане з одіозним Михайлом Гладким, другом і однопартійцем мера міста, який завжди отримує ласі та приємні бонуси від тернопільської верхівки. На тій ділянці повинні були звести автомийку та готельно-розважальний комплекс. Та місцеві мешканці були категорично проти. Неодноразово влаштовували стихійні мітинги…

20 травня 2015 року рішенням виконавчого комітету ТМР, враховуючи суспільний резонанс, спричинений можливим будівництвом готельно-розважального комплексу, було скасовано містобудівні умови та обмеження, видані в 2012 р. Та вже у липні цього року їх було видано знову. Цього разу – для будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та гаражем. Згідно з цим документом, висота будинку планується до 40 метрів.

Також варто зазначити, що до узаконення злочинних змін у Генеральному плані міста Тернополя в квітні 2018-го вказана земельна ділянка належала до територій зелених насаджень загального користування. Крім того, у висновку державного управління охорони навколишнього природнього середовища у Тернопільській області від 9 серпня 2012 року говорилося про те, що ця земельна ділянка може бути надана у користування ТОВ «Акваріум-1» за умови використання території у західній частині ділянки (0,147 га) без зміни її сучасного стану – скверу, повного збереження існуючих зелених насаджень та площі газону.

Є багато запитань до законності набуття цієї ділянки. До речі, згідно з висновком завідуючого лабораторією Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака Юрія Шпарика, сквер на вул. Миру мас значну площу газонів, розташований у густозаселеному центральному районі міста, тому він має всі параметри для забезпечення масового відпочинку населення, а отже необхідно прийняти заходи для його збереження, особливо газонів. На території скверу на вул. Миру росте велика кількість зелених насаджень (786 шт.) і представлено значне різноманіття деревних і чагарникових порід (51), у тому числі 13 особливо рідкісних та декоративних. На думку фахівця, стан більшості зелених насаджень добрий.

– Із врахуванням того, що парки з таким різноманіттям деревних і чагарникових порід відсутні на території Тернополя, слід надати скверу на вул. Миру природоохоронний статус «парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва» і призначити заходи з його охорони та відновлення газонів, – підсумовує Юрій Шпарик.

Ще у 2015 році громадські активісти пропонували в Генеральному плані м. Тернополя залишити вказану територію як рекреаційну зону озеленення територій загального користування із природоохоронним статусом. Та й тоді місцева влада проігнорувала таке бажання громади.

Наразі вимушені констатувати, що, згідно з наявними документами, у забудовника, найімовірніше, багатоповерхівка там буде. Навряд чи мешканців навколишніх будинків хтось почує, адже давно відомо, що для тернопільського «господаря» гроші не пахнуть. І це доведено двома каденціями…

Іван Білий