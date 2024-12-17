Важлива подія для медицини Теребовлянщини!

Спільна участь у медичних дослідженнях і впровадження сучасних технологій у лікувальний процес.

Нові підходи у діагностиці та лікуванні неврологічних і нейрохірургічних захворювань.

Ця угода відкриває нові можливості для розвитку медичних послуг у нашій громаді:

Це вагомий крок для підвищення якості медичної допомоги, доступної для мешканців Теребовлянщини. Ми впевнені, що така співпраця стане поштовхом для багатьох позитивних змін у сфері охорони здоров’я нашого регіону.