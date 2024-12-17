21:40 | 17.12.2024
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Важлива подія для медицини Теребовлянщини!

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Теребовлянська міська рада ділиться   чудовою новиною:   міська лікарня та Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України офіційно підписали меморандум про співпрацю! 🤝
Ця угода відкриває нові можливості для розвитку медичних послуг у нашій громаді:
🔹 Обмін досвідом між фахівцями провідної нейрохірургічної установи України та нашої лікарні.
🔹 Нові підходи у діагностиці та лікуванні неврологічних і нейрохірургічних захворювань.
🔹 Підвищення кваліфікації наших лікарів через навчання у спеціалістів найвищого рівня.
🔹 Спільна участь у медичних дослідженнях і впровадження сучасних технологій у лікувальний процес.
Це вагомий крок для підвищення якості медичної допомоги, доступної для мешканців Теребовлянщини. Ми впевнені, що така співпраця стане поштовхом для багатьох позитивних змін у сфері охорони здоров’я нашого регіону.

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