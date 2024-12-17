Важлива подія для медицини Теребовлянщини!
Теребовлянська міська рада ділиться чудовою новиною: міська лікарня та Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України офіційно підписали меморандум про співпрацю!
Ця угода відкриває нові можливості для розвитку медичних послуг у нашій громаді:
Обмін досвідом між фахівцями провідної нейрохірургічної установи України та нашої лікарні.
Нові підходи у діагностиці та лікуванні неврологічних і нейрохірургічних захворювань.
Підвищення кваліфікації наших лікарів через навчання у спеціалістів найвищого рівня.
Спільна участь у медичних дослідженнях і впровадження сучасних технологій у лікувальний процес.
Це вагомий крок для підвищення якості медичної допомоги, доступної для мешканців Теребовлянщини. Ми впевнені, що така співпраця стане поштовхом для багатьох позитивних змін у сфері охорони здоров’я нашого регіону.