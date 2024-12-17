Тернопільщина попрощалася із Героєм Олександром Кутефою

Жителі Почаївської громади попрощались із ще одним військовослужбовцем, який віддав своє життя за нашу Державу.

В м. Почаїв, біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України, десятки людей зібрались щоб зустріти та вшанувати загиблого солдата КУТЕФУ Олександра Васильовича, який загинув 13.11.2024 року, унаслідок ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання на території Донецької області.

Щирі співчуття рідним та близьким!

Вічна слава та вічна пам’ять Герою!