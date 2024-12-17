На Тернопільщині проголошено три відпустових храми

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк видав дектер про проголошення в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії відпустових храмів з нагоди Ювілейного 2025 Року Божого.

Ними стали: Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці м. Тернопіль; Мала базиліка Зарваницької Матері Божої в Марійському духовному центрі «Зарваниця»; Прокатедральний собор Преображення Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа м. Зборів.

Усі паломники, які в цих храмах дотримаються всіх умов щодо відпусту (приступлять до Святого Таїнства Покаяння, візьмуть участь у Святій Літургії, прийнявши Пресвяту Євхаристію, помоляться в наміренні Святішого Отця), з 29 грудня 2024 до 28 грудня 2025 року отримають повний Ювілейний відпуст.

Кир Теодор воднораз закликав всіх вірних взяти діяльну участь у відзначенні Ювілейного 2025 Року Божого відповідно до плану заходів та ініціатив, оприлюднених Ювілейним Комітетом нашої Церкви.

До слова, Святіший Отець Франциск проголосив Звичайний Ювілейний 2025 Рік і запросив до участі в ньому вірних Східних Католицьких Церков. Тому, через проголошення даного декрету та зваживши на норму кан. 191 § 1-2 Кодексу канонів Східних Церков, беручи до уваги буллу Папи Римського Франциска Spes non confundit – «Надія не засоромить», арт. 6; 23 (9.05.2024) та Норми Апостольської Пенітенціарії стосовно відпусту у Звичайний Ювілейний 2025 Рік Божий (13.05.2024), Тернопілько-Зборівська архиєпархія відповідає на заклик Папи, повідомляє пресслужба архиєпархії.