Ветерани з Тернопільщини можуть отримати гроші на розвиток власного бізнесу

На Тернопільщині зареєстровано 205 фізичних осіб-підприємців, які мають статус учасника бойових дій, або є близькими родичами ветеранів.



Серед таких підприємців 50,4% займаються роздрібною торгівлею. Ще 30,2% провадять діяльність, пов’язану з гуртовою торгівлею. Закривають трійку лідерів підприємницької зайнятості операції з нерухомим майном. Такою діяльністю займається 20,9% ветеранів-підприємців.



Найменше зареєстрованих підприємств у сферах: державного управління й оборони; обов’язкове соціальне страхування та виробництва паперу й паперових виробів.



Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів підтримує бізнес, який належить ветеранам, а також їхнім родинам. Наразі від фонду можна отримати державне відшкодування за придбані генератори, акумулятори, ноутбуки, кавомашини та інші товари чи обладнання для ведення ветеранського бізнесу.



“Ветерани, їхні родини, а також сім’ї померлих захисників і захисниць можуть отримати відшкодування для бізнесу на суму до 20 тисяч гривень. Ці суми на оперативні витрати допомагають підтримати на плаву малий та середній бізнес”, — каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.



Програмою “20 тисяч” від УВФ можуть скористатися дружини/чоловіки ветеранів і ветеранок (тих, хто має посвідчення учасника бойових дій), їхні батьки, діти, а також сім’ї померлих захисників і захисниць. Важливо, бізнес має бути офіційно зареєстрований, як ФОП чи самозайнята особа.



Ознайомитись з переліком необхідних документів можна за цим лінком: https://veteranfund.com.ua/ projects/20000-2/



Програма відшкодування діє до завершення воєнного стану.



Інформацію про кількість підприємств взято з сайту Мінветеранів: https://data.mva.gov.ua/

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