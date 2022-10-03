Відомій журналістці з Тернопільщини погрожують судом прихильники УПЦ

Редактору Кременецького радіомовлення, депутату міської ради Зої Карпюк погрожують судом прихильники УПЦ. Допис зі скандальними звинуваченнями та погрозами з`явився учора на сторінці юристки з Хмельниччини Вікторії Кохановської у Фейсбуці. А з самого ранку у нашої колеги розривається телефон. Люди шоковані такою заявою пані, яка до Кременця взагалі немає жодного стосунку. Що відбулося насправді і чому відома журналістка потрапила у “немилість” до шанувальників УПЦ, ми запитали у Зої Іванівни.

Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ, УКРАЇНСЬКУ ЦЕРКВУ І ХОЧУ ЧУТИ В ХРАМІ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО

“Перш за все хочу сказати, що від своїх слів не відмовляюся: я люблю Україну, українську церкву і хочу чути в храмі українське слово. Переконана, що має бути лише українська церква”, – каже Зоя Карп`юк.

Розповідає й що саме викликало таку агресію на її адресу.

“Якось мене запросили у с. Піщатинці, Борсуківської громади. Там переважна більшість населення уже перейшли до ПЦУ. Проте є й люди, які хочуть й далі бути парафіянами УПЦ. Село ще у травні перейшло до ПЦУ і у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці відправи відбуваються українською, хор навчився рідних піснеспівів. Але ті, хто в Піщатинцях у церковному питанні залишилися в меншості, вирішили не йти у прадідівський храм вкупі з односельцями, а споруджують на приватній території будівлю, зовні схожу на церкву. Тож люди хотіли розібратися, чи законне це будівництво, чи справді таке може відбуватися після повномасштабного вторгнення на нашу землю росії. Тож я приїхала у село, спілкувалася з місцевими, головою Борсуківської громади і запостила стрім на свою приватну сторінку. З цього відео власне і почався скандал”, – розповідає пані Зоя.

“Тоді ця пані, якої я не знаю, почала мені погрожувати судом. А місцевий депутат з Борсуківської громади написав заяву у поліцію, де звинуватив мене у розпалюванні релігійної ворожнечі. Учора я вже встигла поспілкуватися з правоохоронцем, який узяв у мене пояснення. Розповіла йому те саме, що й вам”.

ГОТОВА ВІДПОВІДАТИ ЗА СВОЇ СЛОВА Й У СУДІ, ЯКЩО ДОВЕДЕТЬСЯ

Зоя Карпюк каже, що готова відповідати за свої слова й у суді, якщо доведеться. Проте думку її це не змінить. А ще зазначає, що пишається нагородою від Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.

“Єдине, що мені болить у тій ситуації – це зовсім нехристиянська поведінка людей, які називають себе вірними християнами. Досить зайти на сторінку Вікторії Кохановської, подивитися на численні прокльони та зловтішання… Хіба можуть таке робити люди, які справді вірять у Бога?”, – ставить риторичне питання журналіст.

Вікторія Кохановська представляє себе на сторінці у Фейсбуці як політик, громадський діяч, помічник депутата, юрист та працівник Офісу Президента України. Також відомо, що народилася вона 03.05. 1984 року в смт Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, громадянка України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Двічі балотувалася до Верховної Ради України (у 2014 та 2019 роках), жодного разу не обрана.

Погроза знаній заслуженій журналістці з Тернопільщини – не єдина у переліку Вікторії Кохановської. Два дні тому видання “Район. Рожище” розповіло, як відома юристка з Хмельниччини вимагає у президента України звільнити голову Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка та начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка. Кохановська вважає, що посадовці порушили законодавство, бо допустили проведення зборів релігійної громади у Рожищі, що відбулися 22 травня.

Також Кохановська погрожувала привезти у Рожище групу підтримки – «12 автобусів з маленькими дітьми на руках… з новонародженими дітьми». Про це свідчить запис розмови з поліцією, який 30 травня оприлюднила рожищенська активістка та волонтерка Віра Шварцкоп.

“У 2016 році її виключили зі складу консультативної ради при прокуратурі, бо, на думку більшості, вона «використовувала своє членство для лобіювання особистих інтересів та інтересів третіх осіб». Вона була довіреною особою екснардепа Віталія Купрія.

У 2019 році під час проведення молодіжного форуму «Ініціатива 19» та церемонії офіційної передачі статусу «Молодіжна столиця України» в присутності гостей, зокрема міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міського голови Львова Андрія Садового, вона увірвалася до зали й зірвала проведення заходу, інформує видання «Вечірній Кам’янець».

КОХАНОВСЬКУ В МІСЦЕВОМУ ВИДАННІ НАЗИВАЮТЬ «ВІДОМА В МІСТІ ПРОВОКАТОРКА»

До слова, Кохановську в місцевому виданні називають «відома в місті провокаторка», – пише “Район. Рожище”.

Схоже на те, що пані Кохановській є справа до всього, що стосується УПЦ. Розкидаючись різними звинуваченнями, вона, як з’ясувалося, сама всіляко перешкоджає процесам переходу парафіян з УПЦ в ПЦУ. Чи відреагує Офіс Президента на таку бурхливу діяльність, працівником якого представляється Вікторія Кохановська?

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