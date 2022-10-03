Тернопільщина: за порушення податкового законодавства нараховано майже 18 млн грн фінансових санкцій

Упродовж січня-серпня 2022 року фахівці управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 21 планову, 130 позапланових та 528 фактичних перевірок. За порушення податкового законодавства донараховано майже 18 млн грн платежів.

Загалом із початку року донараховано 94,1 млн грн узгоджених грошових зобов’язань, що на 30,1 млн грн більше, ніж торік. Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок цього року майже в 3,5 рази перевищив минулорічний.

За результатами проведених перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 11,3 млн гривень, зменшено від’ємне значення різниці між податковим зобов’язанням і податковим кредитом із ПДВ майже на 4 млн гривень, а бюджетного відшкодування ПДВ – на 20,8 млн гривень.