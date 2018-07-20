Салон краси, дитяча кімната та намет з шубами – чим здивував відпочивальників перший день фестивалю “Файне місто”

Фестиваль “Файне місто” вчора зустрічав перших відпочивальків. Приїхали на музичний захід люди із різних куточків України та за кордону. Зокрема, на фестивалі можна зустріти меломанів із Німеччини, Польщі, Литви та Латвії, і навіть Білорусії. Проте, найбільше звичайно меломанів з України, – пише Овід.

Владислав приїхав на фестиваль зі Львова. Хлопець розповідає – житиме разом з друзями усі дні у наметі. Запевняє, що саме так можна відчути справжній дух музичного дійства.

“Саме на природі можна дійсно відпочити. Коли залишаєшся ночувати у палатці – відпочиваєш душею і єднаєшся з навколишнім світом. Палатка це те саме, що і дім. І байдуже, що в бік може колоти якийсь корінь дерева чи камінець – все рівно спиш”, – каже Владислав.

Владислав – верше відвідує фестиваль “Файне місто”. А от його друг Тарас приїхав до Тернополя на музичйни захід втретє. Як досвідчений фестивальник, дає поради – “маст хев” на таких подіях, особливо, якщо люди збираються ночувати на природі.

“Найнеобхідніше – це вода. Адже, потрібно зварити їжу, помити руки. Також потрібно мати сокиру і ніж. Тому, що потрібно знайти гілки, щоб розвести багаття, а ніж – щоб порізати продукти. Посуд та теплі речі ”, – розповідає хлопець.

По при те, що фестиваль, на думку багатьох відпочиваючих – найкращий в Україні, багато кому з відвідувачів деякі речі не довподоби. Зокрема, організатори “Файного міста” вже кілька років поспіль забороняють проносити зі собою алкоголь на територію. Зроблено це з метою попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій. Дехто з відвідувачів негативно ставиться до того.

“Організатори фестивалю заборонили на територію фестивалю брати алкоголь. Як на мене це не дуже добре, тому що я б хотів випити вина, а в продажі тут його немає. Або ж я просто не зустрічав”, – каже Тарас.

Також багато відпочивальників скаржаться на високі ціни на фестивалі.

“Брали із собою продукти на перший час. Бо як свідчить досвід, ціни на фестивалі вищі у два рази, а ніж у місті. Наприклад, бургери тут коштують від 80 гривень. Проте найбільше вразило, що літрова банка соку коштує близько 80-ти гривень”, – скаржиться відвідувачка “Файного міста” Міла з Житомира.

Також на території фестивалю знаходиться салон краси та навіть дитяча кімната. Там можна залишити дитину на волонтерів.

Проте, найбільше меломанів з усього різноманіття музичних сцен, територій хенд-мейдів та палаток з крамом вразила справжня пересувна крамниця хутра. Кожен охочий може тут придбати шуду для своєї дівчини чи матусі за цінами від 20-ти тисяч гривень і більше.

Продавці кажуть, що вперше вирішили виїхати на такий захід для продажу. Сподіваються, що серед меломанів знайдеться хоч один, який зігріє себе вишуканим хутром українського виробництва.