Власники дорогих авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 1,6 млн гривень

Протягом минулого року до місцевих бюджетів області надійшов 1 млн 575 тис. грн транспортного податку. Це перевищило очікувані надходження на 275 тис. грн цього майнового платежу.

З усієї суми надходжень майже 1,3 млн грн податку сплатили юридичні особи. Громадяни – власники елітних автомобілів перерахували 313,6 тис. грн транспортного платежу.

Нагадаємо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році – 2473500 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Минулого року до переліку легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком, було включено 135 моделей.

Перелік легкових автомобілів Мінекономіки розміщує на своєму офіційному вебсайті (www.me.gov.ua) щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.