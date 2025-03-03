Водій Suzuki Splash збив пішохода в Тернопільському районі

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Тернопільському районі за участю пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 1 березня, близько 15:30 у селі Петриків Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Suzuki Splash наїхав на 33-річного місцевого жителя. З отриманими травмами потерпілого доправили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.