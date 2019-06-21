Випускниця Чортківської гімназії Ангеліна Грицей отримала максимальні 200 балів із ЗНО з англійської

Стали відомі результати ЗНО з англійської мови, найвищі бали з якого у Чорткові отримала випускниця місцевої гімназії Ангеліна Грицей.

Випускниця розповіла, що англійську вивчає від початку навчання у школі. Проте, участь в олімпіадах почала брати лише з сьомого класу:

— Щодо олімпіад, то брала участь як у районних, так і в обласних змаганнях. Завжди займала призові місця. Цього року на обласній олімпіаді з англійської мови вдалося посісти друге місце.

З особистого архіву Ангеліни Грицай

Головне — бажання

Ангеліна займалася сама, додаткові заняття ніколи не відвідувала. Завжди розраховувала на власні сили.

Загалом, вважає, що головне у вивченні іноземної — це бажання:

— Для насправді глибокого рівня знань, уроків у школі не є достатньо. Звісно, потрібно працювати додатково.

Чому почала вивчати англійську

— Почала вивчати англійську, бо, власне, хотіла розуміти. Мене оточувало дуже багато цікавого мені контенту іноземною мовою, якого я не розуміла. І це стало поштовхом до того, що треба вчити мову. В той час в українському медіапросторі не було ніяких альтернатив, не було блогерів, статей, тому я перейшла на іноземний контент. Одночасно вчилася і черпала потрібну мені для буденного життя інформацію. Також, слухала музику англійською мовою.

З особистого архіву Ангеліни Грицай

В майбутньому Ангеліна планує обов’язково використовувати англійську у своєму житті, але вступ у виш безпосередньо з іноземною не буде пов’язаний. Де навчатиметься далі, поки тримає в таємниці.

Джерело: ЧортківСity