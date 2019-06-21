На Тернопільщині рятували чоловіка, на якого наїхав мотоблок

На Тернопіллі рятувальникам довелося звільняти чоловіка літнього віку, який опинився під колесами свого ж мотоблока. Потерпілого передали медикам.

Учора, 20 червня, близько 17 год до місцевих рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Скоморохи Тернопільського району під час роботи на власній земельній ділянці, не впоравшись з керуванням мотоблоком, травмувався чоловік 1948 року народження. Як наслідок – забійні рани лівої брови, правої кисті та лівої гомілки, закриті травми грудної клітки.