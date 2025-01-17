Виявили ще 13 нових фактів злочинної діяльності, – Сергій Зюбаненко розкрив нові деталі справи щодо керівника Борщівського ТЦК та його спільників

Дуже часто жителі області цікавляться перебігом розслідування кримінального провадження щодо керівника Борщівського ТЦК та його спільників, підозрюваних у насильницьких і корупційних злочинах. Начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко запевняє, що позиція поліції, спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та оперативного командування «Захід» залишається незмінною: особи, які скоїли злочин, повинні нести відповідальність.

Слідчі поліції та військової прокуратури провели клопітку роботу та виявили ще 13 нових фактів злочинної діяльності фігурантів цього кримінального провадження — двох працівників ТЦК та цивільної особи. Встановлено, що підозрювані, які організували «бізнес» на ухилянтах, брали гроші та талони на пальне за відстрочку від мобілізації. Ціна питання – від тисячі до 15 тисяч доларів.

Їм оголошено підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України).

Вкотре хочу подякувати слідчим ГУНП, військовим прокурорам за принципову позицію та ретельне проведення розслідування.

Далі буде…