Центр рекрутингу української армії в Тернополі – консультація, допомога та супровід на шляху до війська

Центр рекрутингу української армії у Тернополі проводить консультації та допоможе вам:

– Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.

– Отримати консультації з усіх питань, пов’язаних із процедурою приєднання до війська.

🕶️ Анонімно і без зобов’язань:

Жодних документів на першому етапі не потрібно;

В центрі допоможуть підібрати підрозділ та посаду навіть, якщо Ви вже отримали повістку;

Також супровід на усіх етапах приєднання до війська.

📍 На вас чекають для консультації за адресою:

🏢Тернопіль, ЦНАП, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6.

⏰ Час роботи:

Пн: 09:00 – 16:00

Вт: 11:00 – 17:00

Ср: 09:00 – 16:00

Чт: 09:00 – 16:00

Пт: 08:00 – 15:00

Сб, Нд: вихідні.

📞 Звертайтесь за телефоном або пишіть:

+380677116730 (WhatsApp, Telegram, Viber)

+380955841204 (WhatsApp, Telegram, Viber)

Понад 32 000 громадян уже скористалися допомогою.

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