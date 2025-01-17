Центр рекрутингу української армії в Тернополі – консультація, допомога та супровід на шляху до війська
Центр рекрутингу української армії у Тернополі проводить консультації та допоможе вам:
– Обрати бажаний підрозділ і посаду відповідно до ваших навичок і вподобань.
– Отримати консультації з усіх питань, пов’язаних із процедурою приєднання до війська.
🕶️ Анонімно і без зобов’язань:
Жодних документів на першому етапі не потрібно;
В центрі допоможуть підібрати підрозділ та посаду навіть, якщо Ви вже отримали повістку;
Також супровід на усіх етапах приєднання до війська.
📍 На вас чекають для консультації за адресою:
🏢Тернопіль, ЦНАП, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6.
⏰ Час роботи:
Пн: 09:00 – 16:00
Вт: 11:00 – 17:00
Ср: 09:00 – 16:00
Чт: 09:00 – 16:00
Пт: 08:00 – 15:00
Сб, Нд: вихідні.
📞 Звертайтесь за телефоном або пишіть:
+380677116730 (WhatsApp, Telegram, Viber)
+380955841204 (WhatsApp, Telegram, Viber)
Понад 32 000 громадян уже скористалися допомогою.
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