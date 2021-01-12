Як Хоростків зустрів свого незламного Героя – Віталія Марківа

Вчора Хоростків зустрів свого незламного Героя – Віталія Марківа! Людину з неймовірною силою духу та мужністю, Патріота та Захисника, який не здався, не зламався, вистояв і переміг! Рішенням Хоростківської міської ради від 22.12.2020 Віталію присвоєно звання Почесного жителя Хоростківської громади.

Вчора під час візиту міський голова Степан Гладун подякував Віталію Марківу за його стійкість, незламність і віру, та вручив посвідчення Почесного жителя і Подяку за мужність від Хоростківської громади.

Трепетними моментами зустрічі були спогади першої вчительки Віталія Машути С. І. та класного керівника Максимчук Н.І., а також зустріч з друзями-майданівцями.

Окремим подарунком урочистостей стали різдвяне вітання від церковного хору Храму Пресвятої Євхаристії та митців культури Хоростківської громади. Віталію, щиро дякуємо за візит і зустріч, Хоростків завжди з Тобою!