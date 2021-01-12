13:30 | 12.01.2021
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Як Хоростків зустрів свого незламного Героя – Віталія Марківа

Irena 0 Views Прокоментуй!

Вчора Хоростків зустрів свого незламного Героя – Віталія Марківа!🇺🇦

Людину з неймовірною силою духу та мужністю, Патріота та Захисника, який не здався, не зламався, вистояв і переміг!

✔️Рішенням Хоростківської міської ради від 22.12.2020 Віталію присвоєно звання Почесного жителя Хоростківської громади.

➡️Вчора під час візиту міський голова Степан Гладун подякував Віталію Марківу за його стійкість, незламність і віру, та вручив посвідчення Почесного жителя і Подяку за мужність від Хоростківської громади.
🤗Трепетними моментами зустрічі були спогади першої вчительки Віталія Машути С. І. та класного керівника Максимчук Н.І., а також зустріч з друзями-майданівцями.

Окремим подарунком урочистостей стали різдвяне вітання від церковного хору Храму Пресвятої Євхаристії та митців культури Хоростківської громади.

Віталію, щиро дякуємо за візит і зустріч, Хоростків завжди з Тобою!

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