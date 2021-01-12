Платіжка за опалення за грудень для тернополян зменшиться на 3%
КП «Тернопільтеплокомуненерго» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12 2019 №1166 зі змінами провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення для споживачів за грудень 2020 року.
Такі щомісячні перерахунки були здійснені також впродовж опалювального сезону 2019/2020 рр.
Деталі перерахунку за грудень наведені у таблиці:
Види послуг
Одиниці виміру
Вартість послуги у грудні 2020 року, грн
%
До перерахунку
Після перерахунку
|Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ
в місяць /кв.м
40,64
39,40
– 3,05
|Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ
1 Гкал
1746,82
1693,64
– 3,04
Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників тернополяни можуть дистанційно за телефонами: 050-710-1578; 095-710-1578; 066-340-1579 або через особистий кабінет на сайті підприємства та через сайти, що приймають платежі, зокрема, http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.
З питань обслуговування лічильників, телефонуйте: (0352) 25-14-41.