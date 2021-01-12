Платіжка за опалення за грудень для тернополян зменшиться на 3%

КП «Тернопільтеплокомуненерго» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12 2019 №1166 зі змінами провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення для споживачів за грудень 2020 року.

Такі щомісячні перерахунки були здійснені також впродовж опалювального сезону 2019/2020 рр.

Деталі перерахунку за грудень наведені у таблиці:

Види послуг Одиниці виміру Вартість послуги у грудні 2020 року, грн % До перерахунку Після перерахунку Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ в місяць /кв.м 40,64 39,40 – 3,05 Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ 1 Гкал 1746,82 1693,64 – 3,04

Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників тернополяни можуть дистанційно за телефонами: 050-710-1578; 095-710-1578; 066-340-1579 або через особистий кабінет на сайті підприємства та через сайти, що приймають платежі, зокрема, http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.

З питань обслуговування лічильників, телефонуйте: (0352) 25-14-41.