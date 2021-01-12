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Платіжка за опалення за грудень для тернополян зменшиться на 3%

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КП «Тернопільтеплокомуненерго» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 16.12 2019 №1166 зі змінами провело перерахунок нарахування плати за надані послуги з  централізованого опалення для споживачів за грудень 2020 року.

Такі щомісячні перерахунки були здійснені також впродовж опалювального сезону 2019/2020 рр.

Деталі перерахунку за грудень наведені у таблиці:

Види послуг

Одиниці виміру

Вартість послуги  у грудні 2020 року, грн

%

До перерахунку

Після перерахунку

Централізоване опалення при відсутності лічильника ТЕ

в місяць /кв.м

40,64

39,40

– 3,05

Централізоване опалення при наявності лічильника ТЕ

1 Гкал

1746,82

1693,64

– 3,04

Отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників тернополяни можуть дистанційно за телефонами: 050-710-1578; 095-710-1578; 066-340-1579 або через особистий кабінет на сайті підприємства та через сайти, що приймають платежі, зокрема, http://oplata.te.ua/ або відділення банків та Укрпошти, де проводите оплату.

З питань обслуговування лічильників, телефонуйте: (0352) 25-14-41.

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