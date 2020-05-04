Як мер Монастириськів поборов коронавірус

Коронавірус не щадить нікого. З такими заголовками читаємо публікації про захворювання відомих людей, зірок, які, здавалось би, дотримуються здорового способу життя та відповідного харчування. 30 березня соціальну мережу «Фейсбук» розірвав пост мера міста Монастириська Андрія Старуха про те, що він інфікований коронавірусною хворобою.

Його підтримували голови сусідніх міст, жителі Монастириськів та Тернопільська громада. Тоді у мережі стався справжній «бум», адже мер мав бути як ніхто обережним та слідкувати за тим, де та з ким він контактує. Однак ця хвороба виявилась підступнішою й Андрій Олегович майже на цілий місяць пішов на жорстку самоізоляцію. Понад три тижні за зачиненими дверима в одній хаті з родиною, котра першою попала під «роздачу». Журналісти нашого видання поцікавились, як почуваються мер та його сім’я і як, на його думку, побороти коронавірус.

«Цінність здоров’я – на першому місці!»

– Захворіти може кожен. Я та моя родина – не виняток. Коли ввели надзвичайну ситуацію, усі боялися та всіляко намагалися дотримуватись засобів захисту. Але я ходив на роботу, працював. Мусив бути в курсі новин та приймати рішення стосовно нашого міста. Позитивний результат у мене виявився, скажімо так, неочікувано. Коли ми передавали лікарні засоби захисту, один із лікарів сказав мені піти перевіритися, бо часто контактую з людьми. Зробили тест, він показав позитивний результат. Одразу повідомив дружині, людям, з якими був у близькому оточенні. Я відправився на ізоляцію. Моя сім’я виявилась здоровою. Дуже хвилювався, аби не захворіла дитина. Їв з іншого посуду, перебував в інших кімнатах, засобів гігієни спільних не було, навіть користувалися різними санвузлами. Я розумів, що цінність здоров’я повинна бути на першому місці! – розповідає Андрій Старух.

Зі слів Андрія Олеговича, паніка – перший ворог. Мер каже, що дуже важко зберігати спокій, коли читаєш про летальні випадки. Але потрібно взяти себе в руки і тверезо мислити.

– Дотримувався усіх порад сімейного лікаря. Форма у мене була неважка, тому весь час знаходився вдома. Можу відзначити, що зосередив свою увагу на харчуванні та спортивних тренуваннях. Легких. Робив елементарну ранкову зарядку, старався їсти продукти, які несуть організму користь. А також пив наваристі бульйони. Зі слів лікаря, у них є необхідні компоненти, які добре впливають на легені. Через що міг заразитися, сказати важко, це міг бути банкомат, ручка дверей «білого дому», гроші. Зараз пишуть, що моє зараження відбулося під час поховання чоловіка, який помер від коронавірусу. Але я скажу, навряд чи. Бо там, як ніколи, я старався контролювати, до чого торкаюся, мив руки та по сім разів дезінфікував їх. Коли був на карантині, працював дистанційно. Робочих моментів ніхто не припиняв, – додає пан Андрій.

«Думок про те, що я можу стати жертвою коронавірусної інфекції, не було»

Спочатку коронавірусну інфекцію порівнювали з грипом, адже симптоматика дуже схожа. Сухий кашель, висока температура, яка тримається більше трьох днів. Однак на даний час, мовить міський голова, лікарі запевняють, що слід бути особливо обачним, адже не в кожного коронавірус може проявитися високою температурою та ослабленням організму.

– Я не можу сказати, що почувався погано. Все було цілком нормально. За собою не помічав симптомів, які б одразу насторожили. Більше того, температура тіла була нижча 35 градусів. Через те, що дружина та син почувалися нормально, медики запевняли, що більшість можуть перенести цю хворобу з легкістю. Однак слід бути обережним. Думок про те, що я можу стати жертвою коронавірусної інфекції, не було. Скажу відверто: якщо про таке думати, воно і станеться. Я можу уявити собі людей, у яких важка форма і які потребують додаткової стимуляції легень. Але не варто на цьому зациклюватись. Вкрай важко, але слід пробувати. Наші думки роблять велику справу, а коли вони негативні, це велика біда. Я переключив свою увагу, читав, робив фізичні навантаження, харчувався, по можливості виходив на відкрите сонце. Від батьків дісталося добре здоров’я, тому переніс цю хворобу легко, – каже мер.

На даний час Андрій Старух здоровий. «Тести, які робили декілька разів, показали негативний результат. Тому продовжуємо боротися із коронавірусом у Монастириськах. Привезли тонни дезінфікуючого розчину, аби обробляти вулиці. Будемо робити все для того, аби разом побороти цю недугу».

На завершення Андрій Старух радить усім, звісно ж, дотримуватись карантинного режиму. Їсти добре оброблені продукти і ті, які дають організму силу та укріпляють імунітет. Менше хімічних продуктів. Пити багато чистої води. Настільки прості правила, на які переважно махають рукою, можуть дати можливість організму з легкістю відправити хворобу «на той світ» (сміється, – авт.). Дотримуйтесь карантину та бережіть себе!

Соломія Вершигора



