Тернопільські правоохоронці викрили зловмисників, які роками крали ікони із церков у різних областях України

Групу зловмисників, члени якої впродовж 2018-2020 років вкрали 1860 ікон із церков у різних областях України, викрила поліція Тернопільської області. Востаннє крадії поцупили старовинні ікони 30 квітня з храму у Вінницькій області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Нацполіції, викрито міжрегіональну групу осіб, яка впродовж 2018-2020 років здійснила ряд крадіжок ікон із церков у різних областях України, поєднаних з таємним проникненням до цих приміщень.



За даними слідства, остання крадіжка відбулась 30 квітня 2020 року з храму, розташованого в с. Михайлівка Шарогородського району Вінницької області. Було викрадено три ікони 1860 року, які в подальшому вилучені.



Завдяки злагодженим діям понад 70 правоохоронців, на території міст Одеси, Києва та Хмельницького проведено понад 13 санкціонованих обшуків. За їх результатами виявлено та вилучено велику кількість ікон, знаряддя вчинення злочинів, грошові кошти, автомобілі тощо.



Наразі затримано організатора та двох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру у крадіжках, поєднаних з проникненням у приміщення, вчинених у великих розмірах (ч. ч. 3, 4 ст. 185 КК України). Наразі вирішується питання про обрання відносно них запобіжного заходу та накладення арешту на майно.



Також перевіряються на причетність до вчинення цих злочинів інші особи.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.