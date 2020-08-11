Як отримати безкоштовне лікування у Монастириській лікарні

Із 01.04.20 р., розпочався 2-ий етап медичної реформи, у зв’язку з цим медичні заклади мають нові особливості фінансування. КНП «Монастириська ЦРЛ» має укладений договір з Національною службою здоров’я України (далі НСЗУ) про надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, медичної допомоги стаціонарним хворим різних профілів та вікових груп. Що це означає? Медична допомога для пацієнтів які звертаються у лікувально-профілактичні заклади району є безоплатною, але за певних умов:

1. При наявності електронного направлення лікаря загальної практики сімейної медицини як для стаціонарної, так і для консультативної допомоги, та згідно відповідних пакетів надання медичних послуг НСЗУ.

2. При наданні ургентної медичної допомоги (при самозверненні або швидкою медичною допомогою).

Щоб потрапити на безкоштовну консультацію до спеціаліста вузького профілю Вам потрібно з’явитись до сімейного лікаря, отримати від нього електронне направлення з 16-ти значним номером із вказаним видом медичної допомоги і тоді консультація для фізичної особи буде безкоштовна (ця послуга буде оплачена НСЗУ). Усі випадки звернень до вузьких спеціалістів самостійно фізичною особою без електронних направлень сімейного лікаря призведе до банкрутства нашого закладу, що означає його закриття.

Нагадую, що згідно постанови КМУ всі медичні профілактичні огляди НСЗУ не входять до пакету послуг, – це означає, що ці послуги згідно заключеного договору може оплачувати – роботодавець, або органи місцевого самоврядування, або пацієнт самостійно (відповідно до розроблених тарифів закладу).

Медичні огляди дитячого віку проводить лікар загальної практики сімейної медицини з яким підписано декларацію, при потребі консультування дитини у вузького спеціаліста, сімейний лікар виписує електронне направлення та скеровує пацієнта на консультацію на другий рівень – така послуга для пацієнта – безкоштовна. Якщо Ви хочете пройти функціональне обстеження (ЕКГ, лабораторне обстеження, УЗД рентгенографію і так далі) також безкоштовні у разі наявності електронного направлення, у разі його відсутності всі функціональні обстеження повинен оплатити пацієнт самостійно.

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