11 серпня у Тернопільській області підтверджено 50 випадків зараження COVID-19
Станом на 11 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3374 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3089 випадків – дорослі, 285 випадків – діти), з них 44 летальних. Видужало 2177 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2592, з яких 1106 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 50 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1486 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 81 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 918 (318 одужало, 3 летальних, 597 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 127 (74 одужало, 2 летальних, 51 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 29 (20 одужало, 9 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 142 (103 одужало, 2 летальних, 37 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 107 (66 одужало, 41 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 175 (129 одужало, 2 летальний, 44 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 38 (28 одужало, 10 продовжують хворіти);
– Козівський район – 81 (70 одужало, 1 летальний, 10 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 452 (427 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 262 (230 одужало, 5 летальних, 27 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 41 (21 одужало, 20 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 61 (37 одужало, 24 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 257 (170 одужало, 3 летальних, 84 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 236 (98 одужало, 138 продовжують хворіти);
– Шумський район – 229 (200 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);
За попередню добу:
✅видужало 77 осіб;
✅проведено 406 досліджень методом ПЛР;
✅проведено 31 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат та 12 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 6 осіб виявлено позитивний результат.
✅підтверджено 50 випадків зараження вірусом COVID-19.
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (12)
⭕️Гусятинський район (1 особа):
• с. Глібів – 1
⭕️Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Нараїв – 2
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Серетець – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• с. Лазарівка – 1
⭕️Теребовлянський район (1 особа):
• с. Сущин – 1
⭕️Тернопільський район (20 осіб):
• с. Петриків – 17
• с. Дичків – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Смиківці – 1
⭕️Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 4
⭕️Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1