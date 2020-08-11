11 серпня у Тернопільській області підтверджено 50 випадків зараження COVID-19

Станом на 11 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3374 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3089 випадків – дорослі, 285 випадків – діти), з них 44 летальних. Видужало 2177 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2592, з яких 1106 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 50 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1486 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 81 особи виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 918 (318 одужало, 3 летальних, 597 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 127 (74 одужало, 2 летальних, 51 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 29 (20 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 142 (103 одужало, 2 летальних, 37 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 107 (66 одужало, 41 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 78 (62 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 10 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 175 (129 одужало, 2 летальний, 44 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 38 (28 одужало, 10 продовжують хворіти);

– Козівський район – 81 (70 одужало, 1 летальний, 10 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 452 (427 одужало, 8 летальних, 17 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 130 (118 одужало, 12 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 262 (230 одужало, 5 летальних, 27 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 41 (21 одужало, 20 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 11 (6 одужало, 2 летальних, 3 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 61 (37 одужало, 24 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 257 (170 одужало, 3 летальних, 84 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 236 (98 одужало, 138 продовжують хворіти);

– Шумський район – 229 (200 одужало, 10 летальних, 19 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 77 осіб;

✅проведено 406 досліджень методом ПЛР;

✅проведено 31 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат та 12 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 6 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 50 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (12)

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• с. Глібів – 1

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Нараїв – 2

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Серетець – 1

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Лазарівка – 1

⭕️Теребовлянський район (1 особа):

• с. Сущин – 1

⭕️Тернопільський район (20 осіб):

• с. Петриків – 17

• с. Дичків – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Смиківці – 1

⭕️Чортківський район (4 особи):

• м. Чортків – 4

⭕️Борщівський район (5 осіб):

• м. Борщів – 3

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1