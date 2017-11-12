Як тернопільські рятувальники наслідки ДТП ліквідовували (фото)

12 листопада о 11:25 на пункт зв’язку ДПРЧ-18 Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Стрий-Тернопіль поблизу смт. Козова Козівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода.

На місце виклику направилено черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю на місце встановили, що водій не впорався з керуванням та з’їхав в кювет автомобілем «Volkswagen LT-35».

Бійці ДСНС провели ряд заходів, спрямованих на недопущення займання даного автомобіля, та деблокували потерпілого, передавши його до рук працівників швидкої медичної допомоги.

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