Впродовж 2017 року працівникам кар’єру у Новосілці виплачують високу зарплату, а населенню села – соцдопомогу

ТОВ «Кар’єр Новосілка», яке займається видобутком каміння, забезпечує працівникам близько 9 000 середньої зарплати та виплачує жителям щомісячну соціальну допомогу.

На сьогоднішній день на ТОВ «Кар’єр Новосілка» працює 90 співробітників, яких підприємство забезпечує гідною зарплатою на належними умовами праці.

— Окрім того, що середня зарплата наших працівників виплачується в розмірі 9 000 – 9500 гривень, ми щомісячно сплачуємо громаді Новосілки соціальну допомогу в розмірі 100 000 гривень. Наразі наше підприємство працює стабільно. Нещодавно ми підписали контракт із сільськогосподарським підприємством ТзОВ «Україна», яке знаходиться у Підволочиську. Зараз ми також займаємося розвідкою нових запасів, — поділився директор ТОВ «Кар’єр Новосілка» Богдан Марин.

Директор також додав, що підприємство завжди у повному обсязі і в зазначені терміни сплачує податки, за рахунок чого місцевий бюджет отримує від роботи ТОВ «Кар’єр Новосілка» значні вигоди. Наприклад за 2016 рік підприємство ТОВ ВК «Гірничодобувна промисловість» поповнило державну казну на суму 7 млн 418 тисяч грн..